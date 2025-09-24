Активісти флотилії, що пливе до Сектору Гази, заявили про нову дронову атаку

Активісти гуманітарної флотилії, що прямує до Сектору Гази, повідомили про атаку на їхні кораблі з використанням безпілотників. На борту одного з човнів перебував депутат польського парламенту Францішек Стерчевський.

Про це повідомляє rmf24.

Кораблі прямують до Гази, щоб доправити гуманітарну допомогу та “прорвати ізраїльську блокаду”.

На борту одного з човнів перебуває депутат польської Громадянської коаліції Францішек Стерчевський.

“Хвилину тому судно, на якому я пливу, було атаковано під польським прапором. Дрон влучив у щоглу світлошумовою бомбою. Вибух був потужним, але ніхто не постраждав. Пошкоджено лише вітрило”, – повідомив він у Facebook близько 1:00 ночі.

О 04:30 він оновив свою публікацію, повідомивши, що загалом було скоєно 13 нападів на 10 суден, при цьому три човни були пошкоджені.

Політик закликав польський уряд захистити Глобальну флотилію Сумуд і працювати над припиненням геноциду в Газі.

“Дрони, скидання невпізнаних об’єктів, порушення зв’язку, з кількох човнів було чути вибухи. Наразі ми є жертвами цих психологічних атак, але нас не залякають”, – йдеться у заяві флотилії Sumud Global, яка минулого тижня вирушила з Тунісу до Сектору Гази.

За словами німецької правозахисниці Ясемін Акар, був напад на п'ять човнів.

“У нас немає зброї. Ми ні для кого не становимо загрози”, – сказала вона у відео, опублікованому в Instagram.

Правозахисниця наголосила, що флотилія перевозила лише гуманітарну допомогу.

9 вересня шведська екоактивістка Грета Тунберг повідомила, що один із кораблів флотилії Global Sumud Flotilla, що прямував до Сектору Гази, був "розбомблений", імовірно, дроном поблизу Тунісу. Водночас Туніс заперечує заяви про те, що флотилія Грети Тунберг у Газі була атакована дроном.

Перед тим флотилія з гуманітарною допомогою вирушила з Барселони та прибула до Тунісу 7 вересня. Флотилія, до складу якої входять учасники з 44 країн, планувала відновити свою подорож 10 вересня в напрямку Гази. Ця морська ініціатива має на меті прорвати ізраїльську блокаду Сектору Гази та доправити гуманітарну допомогу.

Попередні спроби Тунберг прорвати блокаду Сектору Гази

1 червня 2025 року Грета Тунберг разом з одинадцятьма іншими активістами вирушила на човні “Медлін” з гуманітарною допомогою до Гази, щоб спробувати прорвати ізраїльську блокаду. Місію організовувала неурядова організація — активістська група "Флотилія свободи".

Метою місії було доправити гуманітарну допомогу — консерви, рис, протеїнові батончики, молоко та соки — до цивільного населення Сектору Гази.

8 червня армія оборони Ізраїлю заявила, що не дозволить гуманітарному судну "Маделін" зі шведською екоактивісткою Гретою Тунберг на борту дістатися берегів Сектору Гази.

9 червня ізраїльські військові затримали човен із Гретою Тунберг та відбуксирували його до міста Ашдод. Міністерство закордонних справ заявило, що подорож яхти до Гази була провокацією, пасажирів відправлять додому. Повідомлень про постраждалих не надходило.

10 червня Тунберг та активістів, які намагалися прорвати блокаду Гази доправили до аеропорту Бен-Гуріон. Звідти їх буде депортовано до країн походження.

Загалом це вже не перша спроба дістатися до Гази морем. На початку травня “Флотилія свободи” з Тунберґ уже робила спробу вирушити до Гази. Інше її судно "Совість" (The Conscience) мало повезти гумдопомогу та транспортувати в Газу активістів, зокрема й Ґрету. Організаторська група "діяла в умовах повної секретності з повною інформаційною тишею для ЗМІ", щоб запобігти "саботажу" — розповідали учасники місії для ВВС.

2 травня корабель постраждав — його атакували дрони біля узбережжя Мальти. Місію призупинили через значні ушкодження човна. Активісти звинуватили Ізраїль в ударах дронами, той атаку не підтвердив.