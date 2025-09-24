Перейти до основного змісту
Сертифікація операторів з розмінування тепер доступна у "Дії"
Сертифікація операторів з розмінування тепер доступна у "Дії"

Дмитро Михайлов
Оператор з розмінування
Оператор з розмінування стоїть біля машини для розмінування GCS-200 в Миколаївській області, Україна, 8 жовтня 2024 року. Getty Images/Global Images Ukraine/NikVesti.com/ Yuliia Boichenko

Відтепер усі етапи сертифікації операторів з протимінної діяльності в Україні доступні на порталі цифрових держпослуг "Дія".

Про це 24 вересня у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сертифікація операторів протимінної діяльності — важливий елемент допуску фахівців до роботи. Тож ми цифровізували цей процес, щоб швидше повернути життя на звільнені території", — сказав він.

Як це працює

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою КЕПКваліфікований електронний підпис. посадової особи;
  • оберіть потрібну послугу – "сертифікація оператора протимінної діяльності";
  • оберіть первинну чи повторну сертифікацію, розширення сфери діяльності чи іншу потрібну дію;
  • заповніть онлайн-заявку та завантажте необхідні документи;
  • підпишіть все за допомогою КЕП;
  • відстежуйте статус в особистому кабінеті оператора.

Федоров нагадав, що наразі в Україні працює 125 операторів протимінної діяльності й понад 37 тисяч км² українських земель уже розміновані й повернулися в безпечне використання.

"Понад 20% нашої території постраждали від бойових дій та досі потребують ретельного обстеження й очищення... Сертифікація операторів протимінної діяльності — важливий елемент допуску фахівців до роботи", — додав міністр.

27 лютого 2025 року у Мінекономіки повідомляли, що Україні на розмінування територій, забруднених вибухівкою через повномасштабну війну, потрібно 29,8 мільярда доларів. Це на 4,8 мільярда менше, ніж вважали раніше.

Також у відомстві повідомляли, що в Україні створено інформаційну платформу з покроковою інструкцією для аграріїв, які хочуть долучитись до державної програми з розмінування. На сайті можна дізнатись ключову інформацію про програму, перевірити відповідність умовам для участі, а також подати заявку.

