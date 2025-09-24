Сертифікація операторів з розмінування тепер доступна у "Дії"

Відтепер усі етапи сертифікації операторів з протимінної діяльності в Україні доступні на порталі цифрових держпослуг "Дія".

Про це 24 вересня у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сертифікація операторів протимінної діяльності — важливий елемент допуску фахівців до роботи. Тож ми цифровізували цей процес, щоб швидше повернути життя на звільнені території", — сказав він.

Як це працює

авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою КЕП посадової особи;

посадової особи; оберіть потрібну послугу – "сертифікація оператора протимінної діяльності";

оберіть первинну чи повторну сертифікацію, розширення сфери діяльності чи іншу потрібну дію;

заповніть онлайн-заявку та завантажте необхідні документи;

підпишіть все за допомогою КЕП;

відстежуйте статус в особистому кабінеті оператора.

Федоров нагадав, що наразі в Україні працює 125 операторів протимінної діяльності й понад 37 тисяч км² українських земель уже розміновані й повернулися в безпечне використання.

"Понад 20% нашої території постраждали від бойових дій та досі потребують ретельного обстеження й очищення... Сертифікація операторів протимінної діяльності — важливий елемент допуску фахівців до роботи", — додав міністр.

27 лютого 2025 року у Мінекономіки повідомляли, що Україні на розмінування територій, забруднених вибухівкою через повномасштабну війну, потрібно 29,8 мільярда доларів. Це на 4,8 мільярда менше, ніж вважали раніше.

Також у відомстві повідомляли, що в Україні створено інформаційну платформу з покроковою інструкцією для аграріїв, які хочуть долучитись до державної програми з розмінування. На сайті можна дізнатись ключову інформацію про програму, перевірити відповідність умовам для участі, а також подати заявку.