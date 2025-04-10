Міністерство економіки сподівається до 2030 року повернути до продуктивного використання 80% замінованих українських земель, повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це Свириденко сказала під час презентації проєкту "Soul of Soil 2.0" у середу, 10 квітня, передає “Інтерфакс-Україна”.

За словами Свириденко, розмінування українських земель потребуватиме десятки років, проте з інноваційним підходом та технологіями цей процес можна пришвидшити.

"Заміновані українські поля — це неможливість працювати фермерам на українській землі і також неможливість експортувати агропродукцію. До війни ми годували 400 млн людей в світі. На початку війни і заміновані поля, і заблокований експорт спричинили зростання глобальних цін на сільгосппродуктів”, — сказала міністерка.

Вона додала, що саме тоді зрозуміли, яку важливу роль у продовольчій безпеці відіграє Україна.

Свириденко нагадала, що за підрахунками Мінагропроду 20% українських земель не можуть використовуватись через окупацію або замінування, а Інститут Тоні Блера стверджує, що український ВВП недоотримує 12 млрд доларів щороку.

За словами посадовиці, міністерство почало досліджувати як побудувати стратегію по розмінуванню та збільшити кількість української техніки для обробки територій.

"Три роки тому це було нуль машин для розмінування. На сьогодні — це 260 машин і десятки українських виробників. Наразі ми передові не тільки у технологіях використання дронів, але і у технологіях розмінування. І мені здається, що у майбутньому це може бути дуже сильною експертною позицією України", — сказала Свириденко.

"Soul of Soil 2.0" — спільна ініціатива Міністерства економіки України, Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та торговельної мережі "Сільпо". В рамках ініціативи організатори проведуть серію майстер-класів Україною, для яких використовуватиметься борошно, змелене у Миколаєві з пшениці, яку виростили на звільнених та розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах гуманітарного розмінування змогли повернути до безпечного використання вже понад 35 000 квадратних кілометрів українських територій. Про це на засіданні уряду 4 квітня, в Міжнародний день мінної безпеки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.