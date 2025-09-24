NASA планує перший за 50 років пілотований політ до Місяця у 2026 року

NASA оголосило, що розраховує відправити астронавтів у десятиденну подорож навколо Місяця вже в лютому 2026 року. Це буде перша пілотована місячна місія за останні пів століття.

Про це пише ВВС.

Місія Artemis II стане другою в межах програми Artemis, яка передбачає висадку людей на Місяці та створення довготривалої присутності на його поверхні. Екіпаж складатиметься з чотирьох астронавтів: командира Ріда Вайсмана, пілота Віктора Гловера, Христини Кох від NASA та Джеремі Хансена від Канадського космічного агентства.

Астронавти не висаджуватимуться на Місяць, але здійснять обліт та відлетять на рекордну відстань — понад 9 200 км за його орбіту. Це буде перший політ людини далі низької навколоземної орбіти від часу місії "Аполлон-17" у 1972 році.

Мета місії — перевірити роботу ракетно-космічних систем, зокрема надпотужної ракети Space Launch System та капсули Orion, що стане домівкою екіпажу на час подорожі. Протягом польоту будуть проведені перевірки систем, маневри зближення з другим ступенем ракети, а також медичні експерименти — зокрема аналіз впливу мікрогравітації та радіації на клітинному рівні.

Після обльоту Місяця астронавти розпочнуть чотириденний шлях додому. Найнебезпечніша фаза — вхід капсули Orion в атмосферу Землі та приводнення в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Від успіху Artemis II залежатиме підготовка до Artemis III, місії, яка вперше після "Аполлонів" має висадити людей на поверхню Місяця. Однак, за словами експертів, навіть за ідеального сценарію здійснити це раніше середини 2027 року навряд чи вдасться. Основний виклик — готовність корабля Starship компанії SpaceX, який має доставити астронавтів на місячну поверхню та повернути їх назад.