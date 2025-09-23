Малі, Буркіна-Фасо та Нігер оголосили про негайний вихід із Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його "інструментом неоколоніальних репресій".

Про це повідомляє британський мовник BBC із посиланням на заяву лідерів цих трьох західноафриканських країн.

"МКС довів свою нездатність розглядати і переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії", – заявили вони.

Лідери наголосили, що хочуть створити "місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості".

Також вони критикують суд за те, що із 33 справ, порушених з часу його заснування, всі, крім однієї, стосувалися африканських країн.

У МКС поки що ніяк не відреагували на це. Зазначається, що вихід країн із МКС набуде чинності через рік після подання відповідної ноти до Генерального секретаріату ООН.

У Малі, Буркіна-Фасо та Нігері, які оголосили про вихід із МКС, внаслідок переворотів у 2020–2023 роках до влади прийшли військові хунти. У 2023 році вони об'єдналися в Альянс держав Сахеля, пізніше перейменований на Конфедерацію країн Сахеля, яка співпрацює, зокрема, з Росією.

Їхні армії звинувачували у злочинах проти цивільного населення під час операцій проти джихадистських угруповань, пов'язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою.

17 березня 2023 року МКС видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.