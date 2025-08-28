Ще одна жінка звернулася до суду у межах розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що вона працювала з Ханом у 2009 році та проходила під його керівництвом стажування, за яке не отримувала грошей. Хан на той час займався адвокатською діяльністю.

Вона стверджує, що він зловживав своїм службовим становищем та неодноразово намагався схилити її до сексу. Зокрема, він нібито запрошував її додому, де цілував її та вмовляв лягти поруч із ним.

Сам Хан та його адвокати у коментарі виданню заперечили всі звинувачення з боку жінки.

Про звинувачення щодо Каріма Хана в сексуальних домаганнях з боку іншої жінки стало відомо наприкінці жовтня 2024 року. Про це повідомляли The Guardian та Associated Press.

У травні 2025-го Хан тимчасово залишив свою посаду на невизначений термін — поки що щодо нього самого ведеться слідство за цим звинуваченням, а обов'язки головного прокурора суду розділять між собою двоє його заступників. Їх, як зазначено на сайті МКС, у Хана двоє.