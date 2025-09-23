У застосунку "Резерв+" стався збій: що відомо

У Міноборони заявили, що у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" спостерігаються "тимчасові технічні труднощі".

Про це йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.

Так, наразі обмін даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів ускладнено.

Зокрема у додатку тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо).

Водночас у Міноборони запевнили, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.

"Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF", — кажуть там.

У відомстві додали, що фахівці вже працюють над вирішенням ситуації й робота застосунку буде відновлена найближчим часом.