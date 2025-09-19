Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у "Резерв+"

Невдовзі у мобільному застосунку "Резерв+" можна буде оформити онлайн нові відстрочки від мобілізації — для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.
Там заявили про запуск тестування, аби отримати відстрочку нового типу онлайн. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням. Хто може взяти участь:
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
У Міноборони нагадують, що онлайн-відстрочка в "Резерв+" працює автоматично: подаєте запит → система перевіряє дані в держреєстрах → підтверджена відстрочка відображається в електронному військовому документі. Зазвичай це займає кілька годин і не потребує довідок чи відвідування ТЦК. Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:
- люди з інвалідністю;
- студенти, аспіранти;
- батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
- сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
- чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
- люди з тимчасовою непридатністю;
- працівники закладів вищої та профосвіти.
