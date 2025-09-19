Перейти до основного змісту
Міноборони запускає бета-тест нових відстрочок у "Резерв+"
Юрій Свиридюк
Невдовзі у мобільному застосунку "Резерв+" можна буде оформити онлайн нові відстрочки від мобілізації — для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Там заявили про запуск тестування, аби отримати відстрочку нового типу онлайн. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням. Хто може взяти участь:

  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

У Міноборони нагадують, що онлайн-відстрочка в "Резерв+" працює автоматично: подаєте запит → система перевіряє дані в держреєстрах → підтверджена відстрочка відображається в електронному військовому документі. Зазвичай це займає кілька годин і не потребує довідок чи відвідування ТЦК. Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть:

  • люди з інвалідністю;
  • студенти, аспіранти;
  • батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;
  • сім’ї захисників і захисниць із дитиною;
  • чоловіки або дружини людей з інвалідністю;
  • люди з тимчасовою непридатністю;
  • працівники закладів вищої та профосвіти.

