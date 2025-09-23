Шоу Джиммі Кіммела повертається в ефір ABC

Американське телешоу Jimmy Kimmel Live! знову вийде в ефір каналу ABC у вівторок, 23 вересня.

Про це повідомила компанія Disney, якій належить телеканал, пише The New York Times.

Минулого тижня програму зняли з ефіру після коментарів Кіммела щодо політичних поглядів людини, обвинуваченої у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка. Це рішення викликало гостру дискусію у США про свободу слова та роль федеральних регуляторів.

У Disney пояснили, що тимчасове призупинення виробництва було ухвалене, «аби уникнути подальшого загострення ситуації в емоційний момент для країни». Протягом кількох днів керівництво компанії вело перемовини з Кіммелом, і зрештою домовилося про його повернення в ефір.

Не всі телеканали погодилися транслювати програму: великі оператори Sinclair і Nexstar, які контролюють понад 20% партнерських станцій ABC, заявили, що й надалі замінюватимуть шоу новинами.

Ситуація викликала хвилю реакцій у Голлівуді та політичному середовищі. Профспілки сценаристів та інших працівників кіноіндустрії назвали рішення Disney «корпоративною боягузливістю» та провели протест біля головного офісу компанії. Колишній CEO Disney Майкл Айснер публічно розкритикував компанію, а сенатор-республіканець Тед Круз порівняв дії голови Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) Брендана Карра з «погрозами мафії».

Попри тиск і протести, повернення Джиммі Кіммела в ефір стало одним із найбільш очікуваних епізодів у світі американського телебачення останніх років. Підтримку ведучому висловили інші популярні хости вечірніх шоу — Стівен Кольбер, Джон Олівер, Джон Стюарт і Сет Маєрс.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.