Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленю Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка. Там він візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою", — поінформував він.

Раніше джерела Суспільного в українській делегації повідомили, що також на полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

