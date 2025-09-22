Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН обговорив із генсеком НАТО Марком Рютте посилення протиповітряної оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За його словами, Київ передав партнерам актуальну потребу в системах ППО й ракетах до них. Зеленський зауважив, що їхня наявність може значно вплинути на події та обмежити здатність армія РФ воювати.

Також вони обговорили реалізацію програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), передусім щодо протиповітряної оборони. Президент зауважив, що Рютте почав відповідну комунікацію з іншими партнерами.

Раніше стало відомо, що Зеленський та президент США Трамп зустрінуться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Крім цього в українського лідера запланована низка зустрічей.

За словами глави держави, під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".

Також під час Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, а також п’ятий саміт міжнародної Кримської платформи.