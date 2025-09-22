Перейти до основного змісту
Зеленський прибув до Нью-Йорка, ЗСУ зачищають територію на Добропільському напрямку. 1308 день війни
Зеленський прибув до Нью-Йорка, ЗСУ зачищають територію на Добропільському напрямку. 1308 день війни

Костянтинівка, ЗСУ
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України "Холодний Яр" йдуть вулицею у прифронтовому місті Костянтинівка під час нападу Росії на Україну, Донецька область, Україна, 21 вересня 2025 року. REUTERS/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces

23 вересня — 1308-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Зеленський обговорив із прем’єром Британії посилення ППО перед зимою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Я високо ціную твою підтримку, Кіре", — написав Зеленський, підкресливши важливість подальшої співпраці.

Глава держави зазначив, що головний пріоритет зараз — зміцнення української протиповітряної оборони, особливо напередодні зими. За його словами, над цим питанням працюють фактично щодня.

"Наша здатність захищати небо — це наша здатність наближати завершення цієї війни. Росіяни можуть воювати лише, знищуючи життя. Тому захист життя означає наближення миру", — наголосив президент.

У Миколаєві було чутно звук вибуху

У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.

З'явилося відео пожежі внаслідок російської атаки на Запоріжжя

Відео пожежі внаслідок російської атаки на Запоріжжя показали в ОВА.

РФ атакувала Запоріжжя шістьма ФАБами

Пожежі виникли у приватній забудові та на території промислової інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Попередньо, армія РФ атакувала Запоріжжя шістьма ФАБами.

