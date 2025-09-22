23 вересня — 1308-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка. Він візьме участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН та зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
- Словаччину й Угорщину не запросили на зустріч ЄС щодо «Стіни дронів».
- У Києві щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.
- Сили оборони України продовжують зачистку території на Добропільському напрямку. Українські війська просуваються вперед на окремих ділянках до двох з половиною кілометрів.
Зеленський обговорив із прем’єром Британії посилення ППО перед зимою
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Про це він повідомив у соцмережі X.
"Я високо ціную твою підтримку, Кіре", — написав Зеленський, підкресливши важливість подальшої співпраці.
Глава держави зазначив, що головний пріоритет зараз — зміцнення української протиповітряної оборони, особливо напередодні зими. За його словами, над цим питанням працюють фактично щодня.
"Наша здатність захищати небо — це наша здатність наближати завершення цієї війни. Росіяни можуть воювати лише, знищуючи життя. Тому захист життя означає наближення миру", — наголосив президент.
У Миколаєві було чутно звук вибуху
У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
З'явилося відео пожежі внаслідок російської атаки на Запоріжжя
Відео пожежі внаслідок російської атаки на Запоріжжя показали в ОВА.
РФ атакувала Запоріжжя шістьма ФАБами
Пожежі виникли у приватній забудові та на території промислової інфраструктури у Запоріжжі.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
Попередньо, армія РФ атакувала Запоріжжя шістьма ФАБами.