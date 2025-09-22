Зеленський обговорив із прем’єром Британії посилення ППО перед зимою

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це він повідомив у соцмережі X.

"Я високо ціную твою підтримку, Кіре", — написав Зеленський, підкресливши важливість подальшої співпраці.

Глава держави зазначив, що головний пріоритет зараз — зміцнення української протиповітряної оборони, особливо напередодні зими. За його словами, над цим питанням працюють фактично щодня.

"Наша здатність захищати небо — це наша здатність наближати завершення цієї війни. Росіяни можуть воювати лише, знищуючи життя. Тому захист життя означає наближення миру", — наголосив президент.