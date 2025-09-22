22 вересня — 1307-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський зустрінеться з понад 20 лідерами різних країн з усіх частин світу під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема на тижні запланована зустріч з Трампом.
- 22 вересня відбудеться екстрене засідання Радбезу ООН за запитом Естонії після порушення її повітряного простору російськими винищувачами. Україна запросила дозвіл на участь у засіданні.
- У ГУР повідомили про ураження трьох російських гелікоптерів Мі-8 та дороговартісної РЛС в окупованому Криму.
- Президент Франції Макрон заявив, що Росія могла "навмисно" атакувати Польщу дронами.
Київ — відбій повітряної тривоги
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.