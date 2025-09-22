Перейти до основного змісту
Зеленський зустрінеться з понад 20 лідерами на Генасамблеї ООН, ГУР уразило три гелікоптери РФ в Криму. 1307 день війни
обстріли Краматорська, Донеччина
Чоловік у Краматорську йде повз зруйнований російським обстрілом будинок 17 вересня 2025 року. REUTERS/Serhii Korovainyi

22 вересня — 1307-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

Київ — відбій повітряної тривоги

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.

