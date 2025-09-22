Велика Британія застерегла Ізраїль від анексії територій Палестини на Західному березі річки Йордан. Премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу у реакції на визнання Палестини Британією заявив, що "Палестинської держави не буде".

Про це BBC повідомила глава міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

"Ми чітко дали зрозуміти, що це рішення, яке ми приймаємо, є найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, а також безпеку палестинців. Йдеться про захист миру та справедливості, а також, що найважливіше, про безпеку на Близькому Сході, і ми продовжуватимемо співпрацювати з усіма в регіоні, щоб мати змогу це зробити", — сказала Іветт Купер.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії, вона повідомила главу МЗС Ізраїлю, що уряд країни не повинні планувати анексію Західного берега річки Йордан, де знаходиться територія Палестини.

Екстремісти з обох сторін прагнуть відмовитися від будь-якої перспективи рішення про створення двох держав, яке Велика Британія має моральний обов'язок відродити, зауважила міністерка.

"Так само як ми визнаємо Ізраїль, державу Ізраїль. Так само ми повинні визнати право палестинців на власну державу", — сказала Іветт Купер.

21 вересня Велика Британія повідомила, що визнає державу Палестина. Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зауважив, що угруповання ХАМАС не має бути частиною держави Палестина та визнання держави "не є винагородою для ХАМАСу".

Ізраїль погрожував "знищити палестинську терористичну владу" після того, як Велика Британія, Австралія та Канада визнали державу Палестина 21 вересня. Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір заявив, що запропонує уряду Ізраїлю анексувати територію Палестини.