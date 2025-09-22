Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав закон, що визнає військовослужбовців, нагороджених відзнакою "Хрест бойових заслуг", тими, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною.

По це свідчить картка закону №13570 на сайті Верховної Ради.

"Метою законопроєкту є віднесення осіб, які нагороджені відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг", до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачивши надання їм відповідних державних гарантій", — йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, військові, нагороджені цією відзнакою, отримуватимуть щомісячну грошову виплату в розмірі півтори мінімальної заробітної плати.

Також закон передбачає безоплатне поховання з військовими почестями та можливість поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі для померлих військовослужбовців, які нагороджені відзнакою "Хрест бойових заслуг".

На сайті Офісу президента зазначено, що наразі "Хрестом бойових заслуг" відзначений 331 захисник України, один з яких отримав цю нагороду двічі.

Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена Указом Президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).