Зеленський підписав закон про збільшення відпусток для військових до 30 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує відпустки військовим з 15 до 30 днів на рік. Закон набуде чинності за місяць.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Павло Паліса.

За словами Павла Паліси, ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.

"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", — зауважив Павло Паліса.

Військовослужбовці, які служать за контрактом "18-24 роки" і не мають вищої освіти, але у процесі навчання, тепер можуть отримати відпустку на складання іспитів.

Закон ще не отримала Верховна рада з підписом президента.

Відпустки для військовослужбовців ЗСУ під час воєнного стану

Щорічна основна:

До 30 календарних днів на рік;

Обов’язково: одна безперервна частина — не менше 15 днів;

Одночасно у відпустці — не більше 30 % особового складу.

За сімейними обставинами:

До 10 днів;

Не враховується час на дорогу — до 2 діб в один кінець.

Для жінок, яку служать у війську:

З 30 тижня вагітності — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

По догляду за дитиною — до 3 років, або до 6 років за медичним висновком;

Якщо обидва батьки — військові, бере один за спільним рішенням.

Для лікування:

Після хвороби — до 30 днів;

Після поранення, травми, контузії — 30, 45 або 60 днів;

За потреби ВЛК може продовжити ще на 30–60 днів.

За знищену техніку