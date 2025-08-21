Перейти до основного змісту
Зеленський підписав закон про збільшення відпусток для військових до 30 днів
Зеленський підписав закон про збільшення відпусток для військових до 30 днів

Марія Патока
Відпустки військовим
Тренування 33 окремої механізованої бригади ЗСУ. 33 ОМБр/Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує відпустки військовим з 15 до 30 днів на рік. Закон набуде чинності за місяць.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Павло Паліса.

За словами Павла Паліси, ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.

"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", — зауважив Павло Паліса.

Військовослужбовці, які служать за контрактом "18-24 роки" і не мають вищої освіти, але у процесі навчання, тепер можуть отримати відпустку на складання іспитів.

Закон ще не отримала Верховна рада з підписом президента.

Відпустки для військовослужбовців ЗСУ під час воєнного стану

Щорічна основна:

  • До 30 календарних днів на рік;
  • Обов’язково: одна безперервна частина — не менше 15 днів;
  • Одночасно у відпустці — не більше 30 % особового складу.

За сімейними обставинами:

  • До 10 днів;
  • Не враховується час на дорогу — до 2 діб в один кінець.

Для жінок, яку служать у війську:

  • З 30 тижня вагітності — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • По догляду за дитиною — до 3 років, або до 6 років за медичним висновком;
  • Якщо обидва батьки — військові, бере один за спільним рішенням.

Для лікування:

  • Після хвороби — до 30 днів;
  • Після поранення, травми, контузії — 30, 45 або 60 днів;
  • За потреби ВЛК може продовжити ще на 30–60 днів.

За знищену техніку

  • До 15 днів на рік;
  • Може додаватися до щорічної відпустки;
  • Не враховується час на дорогу — до 2 діб в один кінець;
  • Обмеження — не більше 30 % особового складу одночасно у відпустці.

