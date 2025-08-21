Зеленський підписав закон про збільшення відпусток для військових до 30 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує відпустки військовим з 15 до 30 днів на рік. Закон набуде чинності за місяць.
Про це повідомив заступник голови офісу президента Павло Паліса.
За словами Павла Паліси, ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.
"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", — зауважив Павло Паліса.
Військовослужбовці, які служать за контрактом "18-24 роки" і не мають вищої освіти, але у процесі навчання, тепер можуть отримати відпустку на складання іспитів.
Закон ще не отримала Верховна рада з підписом президента.
Відпустки для військовослужбовців ЗСУ під час воєнного стану
Щорічна основна:
- До 30 календарних днів на рік;
- Обов’язково: одна безперервна частина — не менше 15 днів;
- Одночасно у відпустці — не більше 30 % особового складу.
За сімейними обставинами:
- До 10 днів;
- Не враховується час на дорогу — до 2 діб в один кінець.
Для жінок, яку служать у війську:
- З 30 тижня вагітності — відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
- По догляду за дитиною — до 3 років, або до 6 років за медичним висновком;
- Якщо обидва батьки — військові, бере один за спільним рішенням.
Для лікування:
- Після хвороби — до 30 днів;
- Після поранення, травми, контузії — 30, 45 або 60 днів;
- За потреби ВЛК може продовжити ще на 30–60 днів.
За знищену техніку
- До 15 днів на рік;
- Може додаватися до щорічної відпустки;
- Не враховується час на дорогу — до 2 діб в один кінець;
- Обмеження — не більше 30 % особового складу одночасно у відпустці.