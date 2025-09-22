У Бразилії протестують проти можливого помилування експрезидента Болсонару

У неділю у всіх 26 штатах Бразилії та Федеральному окрузі пройшли акції протесту проти законопроєктів, які можуть призвести до амністії колишнього президента Жаїра Болсонару та його прихильників, засуджених за спробу перевороту.

Про це пише CNN.

Приводом для демонстрацій стало ухвалення нижньою палатою парламенту конституційної поправки, яка ускладнює арешт та порушення кримінальних справ проти депутатів — такі рішення тепер пропонують ухвалювати таємним голосуванням.

Наступного дня палата також проголосувала за прискорений розгляд законопроєкту, який передбачає амністію для Болсонару та сотень його прихильників, причетних до заворушень у січні 2023 року.

11 вересня Верховний суд засудив Болсонару до 27 років і трьох місяців ув’язнення за спробу залишитися при владі після поразки на виборах 2022 року. Це перший випадок у Латинській Америці, коли колишнього президента визнали винним у спробі перевороту.

Протести організували відомі бразильські митці та ліві політичні сили. У Ріо-де-Жанейро на Копакабані разом виступили легенди бразильської музики — Каетану Велозу, Чіко Буарк і Жилберту Жил, які колись протистояли цензурі під час військової диктатури.

Опитування Datafolha свідчить, що суспільство залишається розділеним: 50% респондентів підтримують ув’язнення Болсонару, 43% виступають проти, ще 7% не визначилися.

19 лютого 2025 року генеральна прокуратура Бразилії подала офіційне звинувачення проти колишнього президента країни Жаїра Болсонару через його ймовірну причетність до змови з метою здійснення державного перевороту проти чинного глави держави Луїса Лули да Сілви після поразки на виборах 2022 року. Болсонару заперечив будь-які правопорушення. Із серпня Болсонару призначили домашній арешт.

На початку вересня Верховний суд Бразилії визнав Жаїра Болсонару винним у змові з метою утримання влади після поразки на виборах 2022 року.