Верховний суд Бразилії визнав 70-річного експрезидента Жаїра Болсонару винним у змові з метою утримання влади після поразки на виборах 2022 року від опонента Луїса Лули да Сілви.

Про це пише ВВС.

Болсонару визнали винним за всіма п’ятьма пунктами:

спроба державного перевороту,

керівництво озброєною злочинною організацією,

замах на насильницьке скасування демократичного правопорядку,

два звинувачення, пов’язані з пошкодженням держмайна під час штурму.

Політик відкидає звинувачення та називає процес “полюванням на відьом”, організованим з політичних мотивів. Його адвокати планують подавати апеляції.

Болсонару не був присутній на засіданнях через проблеми зі здоров’ям. Він пережив замах із ножем у 2018 році та відтоді має ускладнення. З початку серпня він перебуває під домашнім арештом після того, як поліція заявила про спробу його та сина Едуарду втрутитися в судовий процес.

Прокурори стверджують, що змову Болсонару розпочав задовго до подій у Бразиліа: він переконував військове командування підтримати переворот і поширював необґрунтовані сумніви щодо виборчої системи. Також, за словами обвинувачення, він знав про план замаху на Лулу, його напарника по кампанії та суддю Верховного суду.

Остаточний вердикт залежить від голосу останнього судді — Крістіану Заніна. Якщо двоє з п’яти членів колегії виступлять за виправдання, адвокати Болсонару зможуть вимагати перегляду справи всіма 11 суддями Верховного суду.

Троє суддів підтримали звинувачення, один висловився за виправдання, ще один суддя має оголосити своє рішення. Вирок із терміном покарання можуть оголосити вже у п’ятницю. Звинувачення передбачають понад 40 років ув’язнення.

Суддя Кармен Лусія, чий голос став вирішальним, наголосила, що Болсонару спровокував події 8 січня 2023 року, коли тисячі його прихильників штурмували й пошкодили будівлі Верховного суду, президентського палацу та Конгресу в столиці країни.