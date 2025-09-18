У експрезидента Бразилії Болсонару діагностували рак шкіри

У колишнього лідера Бразилії, 70-річного Жаїра Болсонару, аналізи показали ранній тип раку шкіри.

Про це пише Reuters із посиланням на лікарню DF Star у Бразиліа, столиці Бразилії.

У середу, 17 вересня, Болсонару виписали з лікарні, куди він потрапив на день ​​раніше через блювоту, запаморочення та низький кров'яний тиск. У шпиталі розповіли, що стан здоров'я експрезидента покращився, але чоловік продовжуватиме лікуватися.

14 вересня Болсонару вже звертався до шпиталю, аби видалити шкірні ураження. Як повідомив журналістам лікар Клаудіо Біроліні, два з уражень були раннім типом раку шкіри. Болсонару належить регулярно обстежуватися.

19 лютого 2025 року генеральна прокуратура Бразилії подала офіційне звинувачення проти колишнього президента країни Жаїра Болсонару через його ймовірну причетність до змови з метою здійснення державного перевороту проти чинного глави держави Луїса Лули да Сілви після поразки на виборах 2022 року. Болсонару заперечив будь-які правопорушення. Із серпня Болсонару призначили домашній арешт.

На початку вересня Верховний суд Бразилії визнав Жаїра Болсонару винним у змові з метою утримання влади після поразки на виборах 2022 року.