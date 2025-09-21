У США сталася стрілянина в клубі Нью-Гемпширу

В американському штаті Нью-Гемпшир внаслідок стрілянини в заміському клубі поранені кілька людей.

Про це ввечері 20 вересня повідомила поліція міста Нашуа та поліція штату Нью-Гемпшир.

"Департамент Нашуа розслідує інцидент, що трапився в Sky Meadow Country Club, в результаті якого постраждало кілька осіб від вогнепальних поранень. Двоє озброєних підозрюваних втекли з місця події. Один підозрюваний затриманий, інший все ще перебуває на волі", — написали місцеві правоохоронці.

Поки невідомо, в якому стані люди, що отримали поранення.

Доповнено о 4:44. Пізніше поліція написала, що з камер відеоспостереження стало ясно: нападник був тільки один. Він зараз затриманий. Слідчі дії ще тривають, але небезпеки для людей нема.

17 вересня стрілянина також сталася в американському штаті Пенсильванія. Тоді троє поліцейських і нападник загинули від вогнепальних поранень, ще двоє правоохоронців отримали поранення і були у важкому стані.

А наприкінці серпня у Міннеаполісі відбулась стрілянина у католицькій школі. Двоє людей загинуло та понад 20 дістали поранення. Стрілець теж загинув.