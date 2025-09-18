У штаті Пенсильванія в США 17 вересня сталася стрілянина. Троє поліцейських і нападник загинули від вогнепальних поранень, ще двоє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомив комісар поліції штату Пенсильванія, полковник Крістофер Періс, виступ якого транслював губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.

Двох офіцерів на гелікоптері доставили до лікарні в місті Йорк. Їхній стан оцінюється як критичний, але стабільний, додав полковник Періс.

Поліція, імовірно, виконувала ордер в окрузі Йорк, коли по ній відкрили вогонь, повідомили NBC News три джерела.

Генеральна прокурорка Сполучених Штатів Памела Бонді додала, що на місці події працюють Федеральне бюро розслідувань та Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами. Генпрокурор штату Дейв Сандей заявив, що він також прямує до локації, де сталася перестрілка.

"Насильство проти правоохоронних органів є бичем нашого суспільства і ніколи не може бути прийнятним", — також прокоментувала Бонді стрілянину.

Сам нападник помер від поранень, завданих поліцією.