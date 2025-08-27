У США у школі відбулась стрілянина, є поранені та загиблі

У США, у Міннеаполісі відбулась стрілянина у католицькій школі. Двоє людей загинуло та понад 20 дістали поранення. Стрілець теж загинув.

Про це повідомляє CBS News.

За даними видання, стрілянина відбулась близько 9-ї ранку за місцевим часом — одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні. Стрілець діяв один, його мотивація невідома.

20 людей дістали поранення, семеро у важкому стані. 10 поранених дітей відправили до найближчої до школи лікарні, а пʼятеро дітей перебувають у спеціалізованій дитячій лікарні Міннеаполіса.

Двоє людей загинули. Джерела видання CBS News повідомили, що нападник теж загинув від пострілу, який вчинив самостійно.

Президент США Дональд Трамп написав у його соцмережі Truth Social, що його "повністю поінформували про трагічну стрілянину в Міннеаполісі, штат Міннесота".

"ФБР швидко відреагувало і перебуває на місці події. Білий дім продовжуватиме стежити за цією жахливою ситуацією. Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за всіх причетних", – сказав Трамп.

Губернатор штату Міннесота Тім Волц, у якому знаходиться Міннеаполіс, заявив, що його проінформували про стрілянину.

"Я молюся за наших дітей та вчителів, чий перший тиждень навчання був затьмарений цим жахливим актом насильства", – сказав Волц.