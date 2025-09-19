Вісім країн Євросоюзу досі імпортують російський газ — речниця ЄК

Вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен.

"За останньою інформацією, яку ми маємо, але з застереженням, що ми, очевидно, не знаємо, куди цей газ потрапляє, оскільки офіційної інформації про це немає. Ми знаємо, де газ надходить до системи ЄС, але не знаємо, де він залишається і де в кінцевому підсумку споживається. Тож це важливе застереження", — сказала вона.

За словами речниці, імпортують російський скраплений газ Бельгія, Нідерланди, Франція, Іспанія, Португалія, а трубопровідний газ з Туреччини — Греція, Словаччина, Угорщина.