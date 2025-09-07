У ніч на 7 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили низку важливих об'єктів на території РФ. Зокрема, лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у Брянській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що станція входить до комплексу нафтопроводу "Стальной конь", потужність перекачування якого становить 10,5 мільйона тонн. Зафіксовано численні влучання і пожежу в районі насосної станції та резервуарного парку.

"Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України атакували потужності Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ.

"Цей нафтопереробний завод щороку переробляє 6,42 млн тонн нафти та задіяний у забезпеченні Збройних сил РФ. Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються", — зазначили в Генштабі.

Окрім того, підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу російських частин та складах матеріально-технічного забезпечення у Курській області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.