Європейські міністри проведуть зустріч щодо створення "Стіни дронів"

Міністри країн ЄС 26 вересня планують зустріч, щоб обговорити проєкт так званої "Стіни дронів". До обговорення можуть долучити й представника українського уряду.

Про це Суспільне дізналося з джерел у дипломатичних колах ЄС.

Речник Європейської комісії Тома Реньє на брифінгу у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного, що ЄК підтвердила, що робота над системою захисту від дронів триває. За його словами, це питання набуло особливої актуальності через інциденти з дронами в Польщі та Румунії.

"Комісар Кубілюс учора зазначив, що продовжить роботу над створенням системи захисту від дронів, про яку також оголосила президентка фон дер Ляєн. Саме тому, що останні події ще раз підкреслили необхідність оборони прикордонних країн та України від потенційних атак", — сказав Реньє.

Він додав, що для реалізації "Стіни дронів" може бути використаний інструмент SAFE, якщо держави-члени включать відповідні компоненти у свої національні плани, які мають подати до Єврокомісії до 30 листопада. Україна також бере участь у цій програмі.

Раніше про необхідність розробити "стіну дронів" уздовж усього східного флангу Євросоюзу казав єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити механізм SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.