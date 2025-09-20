У Саратові чули вибухи, влада повідомила про пошкодження будинку

У ніч на 20 вересня в російському місті Саратов місцеві жителі чули близько 10 вибухів та помітили пожежу в районі нафтопереробного заводу.

Губернатор міста Роман Бусаргін написав про загрозу БпЛА.

"Локально в місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Всі екстрені служби приведені в повну готовність", — сказав він.

Пізніше Бусаргін заявив про пошкодження житлового будинку в Саратові внаслідок атаки БпЛА. За повідомленням — є потерпілий.

Тим часом місцеві пабліки говорили про 11 вибухів та займання в районі нафтопереробного заводу. Цієї ночі також запроваджено обмеження авіасполучення в аеропорту "Гагарін" у Саратові — написав представник Росавіації Артем Кореняко.