Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ

Надія Собенко
Волгоградський НПЗ
Волгоградський нафтопереробний завод в Росії після атаки українських дронів, Росія, 14 серпня 2025 року. Facebook/Генштаб

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) уразили Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ) у Волгоградській області РФ.

Про це повідомили у ССО.

"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм перероблення складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% усієї переробки нафти в РФ", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, завод зупинив роботу.

