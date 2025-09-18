Сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) уразили Волгоградський нафтопереробний завод (НПЗ) у Волгоградській області РФ.
Про це повідомили у ССО.
"Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм перероблення складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6% усієї переробки нафти в РФ", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, завод зупинив роботу.
