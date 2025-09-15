Один з найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Кіриші, що в Ленінградській області РФ, зупинив роботу ключового переробного блоку після нещодавньої атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що роботу блоку на заводі було зупинено після пожежі, спричиненою атакою БпЛА. Він забезпечує майже 40% загальної переробної потужності заводу, що становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік (400 тисяч барелів на день).

Співрозмовники Reuters повідомили, що деяке обладнання було пошкоджене, а ремонт блоку може тривати близько місяця.

"Завод збільшить обсяги роботи на своїх діючих секціях на 20%, щоб компенсувати виведення з ладу пошкодженого блоку, розповіли джерела. Це дозволить НПЗ підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності", — йдеться у повідомленні.

У 2024 році на цьому нафтопереробному заводі переробили 17,5 мільйона тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.