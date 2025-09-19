Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала США масштабні угоди щодо постачання дронів та закупівлі зброї.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну – майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба. Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства", — написав Зеленський.

За його словами, у місті Павлоград, що на Дніпропетровщині внаслідок російських атак двоє людей отримали поранення. У Києві пошкоджена інфраструктура громадського транспорту. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, усі необхідні служби працюють.

Водночас Зеленський наголосив, що РФ вкотре "б’є по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру".

"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі — масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці", — написав глава держави.

Він зазначив, що наразі потрібні рішучі дії, щоб "Росія зрештою теж погодилася на дипломатію".