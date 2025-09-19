У пʼятницю, 19 вересня, Міністерство закордонних справ Естонії направило ноту російському посольству через публікацію оголошень про можливості навчання у Росії та на ТОТ України.

Про це повідомляє видання Postimees.

"У ноті ми нагадали посольству Росії, що в Естонії діє обмеження, яке забороняє організовувати участь естонської молоді в заходах, що проходять у Росії чи Білорусі та пов'язані з владою цих країн або країн, які їх підтримують. Те саме стосується заходів, що проводяться на окупованих Росією територіях України. Також заборонено свідомо сприяти участі у подібних заходах", — сказав глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, у відповідних публікаціях вказані контактні дані дипломатичного відомства, що, на його думку, свідчить про пряме сприяння посольства у відправленні молоді на навчання до Росії або ТОТ.

"Подібні повідомлення можуть підштовхувати жителів Естонії до порушення санкцій і, як наслідок, ставити їх під загрозу можливого покарання", — додав Цахкна.

Керівниця відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки Естонії Крісті Раудмяе зазначила, що навчання в Росії або на тимчасово окупованих нею територіях пов’язане з серйозними ризиками. За її словами, після призупинення участі РФ в Болонському процесі міжнародне визнання російських дипломів "є вкрай сумнівним".

"Такий диплом не може бути визнаним ані в Естонії, ані в інших країнах Європи, що обмежить можливості подальшого навчання чи роботи поза межами Росії. Сьогодні Росія не є безпечним та надійним напрямком для здобуття освіти", — сказала Раудмяе.