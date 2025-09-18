Естонія з наступного року повністю заборонить імпорт газу з РФ

Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення про запровадження з 2026 року повної заборони на імпорт природного газу з Росії.

Про це повідомляє Postimess.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна, який представив уряду пропозицію про продовження санкцій, заявив, що мета – ввести повну заборону на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.

"Наразі дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільчою мережею", – сказав міністр.

Він підкреслив, що Росія не змінила своїх амбіцій, але продовжує агресію в Україні і підриває глобальну безпеку.

"Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, аналогічні заборони будуть поширені і на Білорусь", – зазначив Цахкна.

Імпорт СПГ з Росії також обмежили Фінляндія, Латвія і Литва за допомогою різних механізмів – закриття кордонів або законодавчих заборон. Паралельно був запущений процес RePowerEU, що передбачає припинення імпорту природного газу і нафти з РФ.

18 липня Рада ЄС із загальних питань офіційно ухвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, передбачає запровадження нового механізму динамічного обмеження ціни на нафту, який встановлює ціну на 15% нижчу за середню ринкову ціну на російську сиру нафту. Конкретно це означає, що ціна знижується з 60 до приблизно 47,6 долара США за барель.