У пʼятницю, 19 вересня, міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

"Ми, Іспанія, виступаємо за максимальне збільшення фінансування України. Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів", — сказав Куерпо.

Він також нагадав, що Іспанія, яка є одним із найбільших імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією постачань із таких країн, як США.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.