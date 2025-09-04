Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Києва 3 вересня повідомив, що кошти від знерухомлених російських активів покрили понад 1 мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги для України.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

За ці гроші Лондон зміг поставити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет ППО, запасні частини, а також укласти нові контракти на обслуговування та ремонт обладнання й транспортних засобів.

Дистанційно з Києва Гілі співголовуватиме у віртуальній зустрічі Коаліції охочих за участі представників понад 30 країн. Вона запланована в Парижі 4 вересня. Метою стало закріплення подальших військових внесків до багатонаціональних сил, які можуть бути розгорнуті в Україні після укладення мирної угоди.

Поставки за останні 50 днів від Британії включають:

4,7 млн набоїв для стрілецької зброї;

60 тисяч артилерійських снарядів, ракет і реактивних боєприпасів;

понад 2500 дронів;

більше 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 транспортних засобів;

додаткове обладнання для боротьби з дронами та ППО.

У британському уряді підкреслили, що національна безпека країни починається з підтримки України. У 2025 році Велика Британія вже витратила 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову допомогу Києву.

Крім того, Лондон надав Україні позику у 2,26 млрд фунтів через Фонд прискорення надзвичайних доходів. Вона погашається коштом коштів від заморожених російських активів.