Бельгія не передаватиме заморожені активи РФ на допомогу Україні: у чому причина

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що його країна не планує конфісковувати доходи із заморожених активів РФ та передавати їх на допомогу Україні, адже це "ставить під загрозу безпосередню та довгострокову довіру до Бельгії як центру фінансових послуг".

Про це він розповів в інтерв’ю Euronews.

"Відверто кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії. Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", — сказав Прево.

За його словами, уряд країни розглядав можливість конфіскації активів, але дійшов висновку, що це "підірве довіру до євро та загалом до європейських фінансових послуг".

Також Прево відмовився від альтернативного плану, запропонованого Великою Британією, щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

"Можливо, зміна стратегічного інвестування поточних активів, заморожених у Брюсселі, також не є варіантом для Бельгії, оскільки аналізуючи обидва варіанти, багато експертів вказують на високий ризик, як юридичний, так і фінансовий, який може виникнути, якщо ми вирішимо конфіскувати активи. Тому я заявляю, що Бельгія не піде на цей ризик", — сказав очільник МЗС Бельгії.

Крім того, посадовець пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України в межах Коаліції охочих та закликав президента США Дональда Трампа "чітко окреслити зобов’язання та пропозиції США щодо постконфліктної України".

"Важливо матиме чіткі зобов'язання на папері, щоб бути впевненим, на що ми можемо очікувати і що буде "на користь Україні", — додав Прево.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн "Групи семи" (G7) погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 млрд доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.