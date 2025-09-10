Україна отримала ще 1 млрд євро фінансової допомоги від ЄС — Свириденко

У середу, 10 вересня, Україна отримала від Європейського Союзу ще один транш макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярд євро у межах програми ERA Loans .

Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зазначається, що цей транш профінансовано за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.

За словами Свириденко, виділені кошти — не лише фінансова допомога, а й чіткий сигнал, що "Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації".

"Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", — написала Свириденко.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи "Банку Росії" на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні $50 млрд. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.