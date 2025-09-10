Україна отримала ще 1 млрд євро фінансової допомоги від ЄС — Свириденко

У середу, 10 вересня, Україна отримала від Європейського Союзу ще один транш макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярд євро у межах програми ERA LoansExtraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — ініціатива країн "Великої сімки" (G7), яка передбачає надання Україні близько 45 мільярдів євро фінансової підтримки. Погашення цих кредитів здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських державних активів на території ЄС..
Про це у телеграм-каналі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Зазначається, що цей транш профінансовано за рахунок прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії.
За словами Свириденко, виділені кошти — не лише фінансова допомога, а й чіткий сигнал, що "Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації".
"Дякую Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс лідерство й непохитність. Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", — написала Свириденко.
Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи "Банку Росії" на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них — в Євросоюзі.
Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.
У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для виділення Україні $50 млрд. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю погасити активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.
Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.
У жовтні 2024-го лідери країн G7 погодили Україні кредит на $50 млрд, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.
10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у $20 млрд, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 млрд, Велика Британія виділила майже 3 млрд через механізм G7.