Угоду між Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії та Францією щодо повернення мігрантів вперше реалізували на практиці. Вона дозволяє Британії затримувати та депортовувати людей, які незаконно в'їжджають до країни через Ла-Манш.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

З Великої Британії комерційним рейсом депортували до Франції чоловіка, який в серпні на невеликому човні перетнув Ла-Манш. Подібні депортації також очікуються найближчими днями.

"Це важливий перший крок до забезпечення безпеки наших кордонів. Він дає зрозуміти людям, які перетинають кордон на невеликих човнах: якщо ви незаконно в’їдете до Великої Британії, ми намагатимемося вас депортувати", — сказала міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Договір між країнами набув чинності 6 серпня. За домовленістю, Велика Британія натомість прийматиме таку ж кількість мігрантів через встановлений безпечний та легальний маршрут з Францією. Проте за умови ретельного оформлення документів, перевірки відповідності вимогам та безпеки. Перші пасажири, що прибувають новим легальним маршрутом, очікуються найближчими днями.

За інформацією Міністерства внутрішіх справ Великої Британії, понад 35 000 людей, які не мали законного права залишатися у країні, вже депортували. Це на 13% більше, ніж у попередньому році.