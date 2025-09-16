Після приходу Трампа все більше американців просять про громадянство Британії

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому на початку цього року все більше американців подають заявки на отримання громадянства Великої Британії.

Про це пише Politico з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Британії.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, кількість заяв на отримання громадянства від громадян США зросла на 50%, а з квітня по червень було подано рекордну кількість заяв – 2194, порівняно з 1465 за той самий період минулого року.

Мер Лондона Садік Хан, який є критиком президента США, заявив, що ці цифри відображають "ліберальні цінності" столиці.

"Видатні діячі США та Великої Британії навмисно принижують нашу країну, а особливо нашу столицю", – заявив Хан в інтерв'ю газеті Guardian у понеділок ввечері, наголосивши, що останні статистичні дані довели їхню неправоту.

З початку 2025 року у британське МВС надійшло 4125 заявок від громадян США на отримання британського громадянства, що на 40% більше, ніж у 2024 році.

"Для багатьох американців, з якими я розмовляю, це пов'язано з нашими цінностями", – додав мер Лондона напередодні історичного другого державного візиту Трампа, який розпочнеться у вівторок.

"Окрім того, що Лондон є фінансовим, юридичним і урядовим центром Великої Британії, ми пропонуємо екосистему, яка не має аналогів у світі, від наших чудових університетів до нашої культури та креативних індустрій", – додав він.

Видання зазначає, що Хан і Трамп часто конфліктували. Під час візиту на свої шотландські поля для гольфу в липні президент США назвав Хана "неприємною людиною", яка "жахливо виконує свою роботу".

Прем'єр-міністр Кір Стармер став на захист Хана і назвав його своїм другом.