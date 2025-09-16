Перейти до основного змісту
Після приходу Трампа все більше американців просять про громадянство Британії
Після приходу Трампа все більше американців просять про громадянство Британії

Надія Собенко
Лондон
Лондон, Велика Британія. REUTERS/Belinda Jiao

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому на початку цього року все більше американців подають заявки на отримання громадянства Великої Британії.

Про це пише Politico з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Британії.

За даними Міністерства внутрішніх справ Британії, кількість заяв на отримання громадянства від громадян США зросла на 50%, а з квітня по червень було подано рекордну кількість заяв – 2194, порівняно з 1465 за той самий період минулого року.

Мер Лондона Садік Хан, який є критиком президента США, заявив, що ці цифри відображають "ліберальні цінності" столиці.

"Видатні діячі США та Великої Британії навмисно принижують нашу країну, а особливо нашу столицю", – заявив Хан в інтерв'ю газеті Guardian у понеділок ввечері, наголосивши, що останні статистичні дані довели їхню неправоту.

З початку 2025 року у британське МВС надійшло 4125 заявок від громадян США на отримання британського громадянства, що на 40% більше, ніж у 2024 році.

"Для багатьох американців, з якими я розмовляю, це пов'язано з нашими цінностями", – додав мер Лондона напередодні історичного другого державного візиту Трампа, який розпочнеться у вівторок.

"Окрім того, що Лондон є фінансовим, юридичним і урядовим центром Великої Британії, ми пропонуємо екосистему, яка не має аналогів у світі, від наших чудових університетів до нашої культури та креативних індустрій", – додав він.

Видання зазначає, що Хан і Трамп часто конфліктували. Під час візиту на свої шотландські поля для гольфу в липні президент США назвав Хана "неприємною людиною", яка "жахливо виконує свою роботу".

Прем'єр-міністр Кір Стармер став на захист Хана і назвав його своїм другом.

