Британія ще на два роки продовжить програму підтримки для українців

Ольга Кацімон
Прапор Великої Британії
Прапор Великої Британії. Getty Images

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер оголосила у парламенті, що уряд продовжує програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці. Це дозволить українцям, які отримали захист у Великій Британії, залишатися в країні у безпечних і легальних умовах.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну", — наголосила Купер.

Окрім цього, уряд підтвердив готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни: зокрема, організувати лікування для дітей, які зазнали серйозних поранень у Газі, та забезпечити навчання для нової групи студентів-біженців у британських університетах.

