Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який утік за кордон

Печерський районний суд Києва 15 вересня обрав запобіжний захід — тримання під вартою — “куратору” РПЦ в Україні, колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від нині забороненої проросійської партії “Опозиційний блок”.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у четвер, 18 вересня.

Прізвище екснардепа не називається, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Вадима Новинського.

Раніше працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від нині забороненої проросійської партії "Опозиційний блок". Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

Як встановило слідство, від початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року, він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію.

Зазначається, що проросійський депутат виконував вказівки очільника Російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкувані, тобто був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі.

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном.

"Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері", — зазначили в ДБР.

Повідомляється, що комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності політика в інтересах РФ.

Раніше йому заочно повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Що відомо про Вадима Новинського

Він родом із Новгородської області Росії. У 2012 році отримав громадянство України. Був "регіоналом", потім — керівником фракції "Опозиційний блок". За даними "Чесно", у парламенті Новинський голосував за "диктаторські закони 16 січня", проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

За даними списку журналу Forbes, у 2021 році Новинський посідав восьме місце у списку найбагатших людей України.

8 липня минулого року Верховна Рада припинила повноваження нардепа Вадима Новинського — "за" проголосували 295 депутатів.

Раніше колишній член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський повідомив у Facebook, що складає повноваження народного депутата, аби зосередитись на гуманітарних проєктах, розвитку національної економіки, служінні Українській православній церкві Московського патріархату та на відновленні зруйнованих храмів.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського.

У 2023 році Новинського помітили у Цюриху, він проводив службу у храмі РПЦ.