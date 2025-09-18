Данія не запросила військових США взяти участь у навчаннях у Гренландії

Данія не запросила американських військових взяти участь у Arctic Light 2025 – найбільших військових навчаннях в сучасній історії Гренландії, оскільки союзники по НАТО посилюють оборонну співпрацю в Арктиці на тлі інтересу США до острова.

Про це повідомляє Reuters.

Командувач армії Данії в Арктиці Сорен Андерсен підтвердив, що хоча міністра оборони США Піта Гегсета запросили, жодному військовому підрозділу США не було запропоновано взяти участь.

"Ми співпрацюємо з колегами з американської космічної бази Пітуффік, але їхні підрозділи не були запрошені до участі в цих навчаннях", – сказав він.

Андерсен відхилив припущення, що навчання були призначені для того, щоб надіслати повідомлення Вашингтону.

Раніше США брали участь у військових навчаннях в Гренландії під керівництвом Данії. Речник посольства США в Копенгагені заявив, що "хоча ми не беремо участі в цих конкретних навчаннях, ми продовжуємо тісну військову співпрацю з Королівством Данія та іншими арктичними союзниками".

Reuters зазначає, що Данія збільшила інвестиції в оборону та військову діяльність у Гренландії після заяв президента США Дональда Трампа про придбання цієї стратегічно розташованої території та критики зусиль Данії щодо її захисту.

Зв'язки між Копенгагеном і Вашингтоном цього року погіршилися через відмову Трампа виключити можливість захоплення Гренландії силою. Минулого місяця Данія викликала високопоставленого дипломата США в Копенгагені через повідомлення про ймовірні таємні операції впливу громадян США в Гренландії.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп сказав, що контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для США – для національної безпеки та свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова, прем’єр-міністр Ґренландії Муте Егеде заявив, що острів не продається.

Водночас Егеде виступає за незалежність Ґренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію в геноциді через скандал із примусовою стерилізацією жінок у 1960−1970-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття "кайданів колоніальної ери".

7 січня Трамп на пресконференції не став обіцяти, що уникатиме військових чи економічних методів примусу для встановлення контролю над Ґренландією та Панамським каналом. У своїй соцмережі Truth Social Трамп також написав, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися та закликав зробити цей найбільший острів у світі "знов великим".

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.