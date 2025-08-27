Данський мовник: США проводять таємні операції з впливу в Гренландії

За даними Служби поліцейської розвідки Данії, Гренландія стала мішенню американської кампанії впливу, спрямованої на погіршення відносин з Данією. Як відзначають данські медіа, щонайменше троє американців, пов’язаних з Трампом і Білим домом, проводять у Гренландії таємні операції з впливу.

Про це повідомляє данський мовник DR.

Мовник, зокрема, повідомив про візит в Гренландію американця, який має тісні зв'язки з президентом США та Білим домом. За даними медіа, під час свого візиту він мав скласти список імен громадян Гренландії, які підтримують плани президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, та яких американці нібито спробують завербувати для руху за виходу Гренландії зі складу Данії та її приєднання до США.

“Цей чоловік є одним із щонайменше трьох американців, пов'язаних з Дональдом Трампом, які проводять таємні операції з впливу в Гренландії. Це оцінка джерел центрального уряду та органів влади, а також джерел у Гренландії та США, з якими DR провело кілька зустрічей з моменту інавгурації Дональда Трампа на посаді президента в січні цього року”, — пише данський мовник.

Саме джерела використовують такі слова, як “інфільтрація” та “операції впливу”, і оцінюють, що метою операцій є проникнення в гренландське суспільство, щоб послабити відносини з Данією зсередини та змусити гренландців підкоритися Сполученим Штатам.

Стаття базується на інформації з восьми джерел, які, через делікатний характер питання, розмовляли на умовах анонімності.

DR не змогли уточнити, чи працюють американці з власної ініціативи, чи за наказом. Але діяльність чоловіків пильно контролюється як владою, так і урядом Данії.

DR знає імена американців, але вирішило не публікувати їх, щоб захистити свої джерела.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп сказав, що контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для США – для національної безпеки та свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова, прем’єр-міністр Ґренландії Муте Егеде заявив, що острів не продається.

Водночас Егеде виступає за незалежність Ґренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію в геноциді через скандал із примусовою стерилізацією жінок у 1960−70-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття "кайданів колоніальної ери".

7 січня Трамп на пресконференції не став обіцяти, що уникатиме військових чи економічних методів примусу для встановлення контролю над Ґренландією та Панамським каналом. У своїй соцмережі Truth Social Трамп також написав, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, та закликав зробити цей найбільший острів у світі "знов великим".

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.