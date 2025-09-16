У Гренландії проходять військові навчання, які проводить Данія

Данія проводить у Гренландії військові навчання за участю сотень військовослужбовців з декількох європейських країн-членів НАТО. Маневри відбуваються на тлі напруженості викликаної заявами президента США Дональда Трампа про перехід Гренландії під юрисдикцію США.

Про це повідомляє AP.

За даними данських військових, у навчаннях Arctic Light 2025 ("Арктичне світло 2025"), які є продовженням маневрів з ідентичними або схожими назвами в попередні роки, беруть участь понад 550 військовослужбовців з Данії та країн-членів НАТО – Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії.

Голова Об'єднаного арктичного командування Данії вказав на обережність щодо Росії як "регіональної наддержави" на далекій півночі та підкреслив те, що він назвав "дуже хорошими відносинами з американськими військовими".

15 вересня данські війська проводили навчання з висадки на кораблі за участю спеціальних сил під наглядом військових спостерігачів зі США, Великої Британії, Канади, Швеції та Німеччини.

Військові спускалися з вертольотів на мотузках і піднімалися зі швидкісних катерів при температурі, яка ледь перевищувала нуль градусів.

Гості з країн-союзників на борту данського фрегата "Нільс Юель" спостерігали за прольотом данських винищувачів F-16, а також за навчаннями з бойовою стрільбою.

Заявлена мета навчань – посилити бойову готовність данських збройних сил і Гренландії, стратегічно розташованого острова, який є напівавтономною територією Данії.

Військові заявляють, що їхній персонал тренується разом із союзниками, щоб посилити "їхні спільні можливості реагування на дестабілізуючі загрози для Гренландії, Королівства Данія та НАТО в Північній Атлантиці та Арктиці".

Гренландія опинилась у центрі геополітичної напруженості з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп сказав, що контроль над островом є "абсолютною необхідністю" для США – для національної безпеки та свободи в усьому світі. У відповідь на ці слова, прем’єр-міністр Ґренландії Муте Егеде заявив, що острів не продається.

Водночас Егеде виступає за незалежність Ґренландії від Данії. Він нещодавно звинуватив Данію в геноциді через скандал із примусовою стерилізацією жінок у 1960−70-х роках. У своєму новорічному зверненні Егеде знову закликав до незалежності острова та зняття "кайданів колоніальної ери".

7 січня Трамп на пресконференції не став обіцяти, що уникатиме військових чи економічних методів примусу для встановлення контролю над Ґренландією та Панамським каналом. У своїй соцмережі Truth Social Трамп також написав, що угода про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів має відбутися, та закликав зробити цей найбільший острів у світі "знов великим".

Гренландія – це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.