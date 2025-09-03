Росія заявила про переговори щодо постачання Індії додаткових комплексів С-400

Росія та Індія ведуть перемовини щодо збільшення постачання російських зенітно-ракетних систем С-400 до Індії.

Про це повідомило у вівторок ввечері російське пропагандистське агентство ТАРС із посиланням на високопосадовця у сфері військового експорту РФ.

"Індія вже має наш комплекс С-400. Є потенціал для розширення співпраці в цій сфері. Це означає нові постачання. Поки що ми перебуваємо на етапі переговорів," — цитує ТАРС Дмитра Шугаєва, керівника Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії.

Як пише Reuters, Індія підписала контракт із Росією у 2018 році на суму 5,5 мільярда доларів про закупівлю п’яти комплексів дальньої дії С-400 «Тріумф», які Нью-Делі вважає необхідними для протидії загрозі з боку Китаю.

Однак поставки неодноразово затримувалися. Очікується, що Москва передасть Індії комплекси з останніх двох партій у 2026 та 2027 роках.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія забезпечувала 36% імпорту озброєнь Індії у 2020–2024 роках, Франція — 33%, Ізраїль — 13%.