В Аргентині протестувальники закидали камінням авто президента Мілея

Президент Аргентини Хав’єр Мілей був поспіхом вивезений охороною з передвиборчого заходу у провінції Буенос-Айрес після того, як протестувальники почали кидати каміння та інші предмети в його автомобіль.

Про це повідомляють очевидці Reuters.

Мілей перебував у кузові пікапа разом зі своєю сестрою та керівницею апарату Каріною Мілей під час агітації перед місцевими та проміжними виборами.

Один із каменів влучив у капот машини, інші предмети пролітали над головою президента. Натовп вигукував гасла "Геть, Мілей", між протестувальниками також сталися сутички.

Речник президента заявив, що напад організувала опозиція, постраждалих немає. Сам Мілей після інциденту написав, що опозиція "знову вдається до насильства, кидаючи каміння, порожнє від ідей".

Подія сталася на тлі корупційного скандалу навколо агентства у справах людей з інвалідністю, у якому фігурує сестра президента Аргентини. Минулого тижня влада звільнила керівника агентства Дієго Спаньоло, а Мілей пообіцяв подати на нього до суду, заявивши, що його слова — "брехня".

Жорсткі заходи економії, які проводить президент, викликають зростаюче невдоволення серед аргентинців. За даними опитувань, у серпні негативне ставлення до Мілея зросло до понад 54%. Вибори у провінції Буенос-Айрес 7 вересня та парламентські вибори 26 жовтня стануть важливим випробуванням для його уряду.