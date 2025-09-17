Українці старше 60 років можуть піти на військову службу за контрактом

Українці старше 60 років можуть підписати контракт зі Збройними силами та розпочати службу. Територіальні центри комплектування отримали алгоритм дій зарахування таких людей на службу.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко у Facebook.

"До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", — написав Роман Костенко.

У липні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про "Контракт 60+" для українців старше 60 років, які хочуть служити у Збройних силах. Так, за законом, українці старше 60 років можуть добровільно підписати контракт. Якщо контракт підписує українець зі званням офіцера, то його спочатку має погодити Генеральний штаб.

"Закон дозволить залучити до служби фахівців дефіцитних спеціальностей, зокрема й тих, хто вже воює як волонтер чи інструктор, але не мав правового статусу та належного забезпечення", — повідомив Роман Костенко, який є співавтором законопроєкту.

Рішення про зарахування українців старше 60 років на службу прийматимуть командири військових частин.