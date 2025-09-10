Кабмін запроваджує єдиний стандарт ВЛК для всіх сил оборони України

У Кабінеті міністрів заявили про упорядкування роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) та запровадження єдиного стандарту огляду для всіх Сил оборони.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко після засідання уряду 10 вересня.

Згідно з новими правилами, дія норм військово-лікарської експертизи Збройних сил України відтепер поширюється на СБУ, Службу зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбу, Національну гвардію та Управління державної охорони. Усі ці структури використовуватимуть єдиний Розклад хвороб для визначення придатності до служби. Медичні огляди проводитимуться у власних закладах, а за їх відсутності — у цивільних лікарнях за договорами.

Також спрощене проходження медичних та військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових і постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) та не можуть пройти огляд в Україні.