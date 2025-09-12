У Грузії заявили про причетність України до ввезення вибухівки в країну

Служба державної безпеки Грузїї заявила про причетність українських спецслужб до доставки вибухівки до Грузії.

Про це йдеться на сайті Служби держбезпеки (СДБ) Грузії.

В СДБ розповіли, що водію території України співробітники спецслужби нібито передали вибухівку водієві вантажівки Mercedes, який мав би передати її "конкретній особі".

Сам водій стверджує, як пише News Georgia, віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати "Павутину 2". Проте, як зазначає News Georgia, служба безпеки Грузії не вірить водієві.

"Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", – кажуть у службі.

За отриманою інформацією, СДБ перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок із місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня.

У Грузії вже заявляли про схожі випадки. У лютому 2024 року повідомляли про спробу переправити 14 кг вибухівки з України до Воронежа, замаскувавши її під акумулятори. Організатором називали екс­кандидата від "Слуги народу" Андрія Шарашидзе. Тоді в СДБ стверджували, що вибухівку везли, аби звинуватити Грузію у терактах у РФ. Подробиць справи так і не оприлюднили.

Деталі справи (за версією Грузії)

11 вересня СДБ повідомила про затримання двох громадян України за ввезення до Грузії 2,4 кг гексогену. Стверджується, що один із обвинувачених у схованці фури провіз вибухівку через Румунію, Болгарію та Туреччину, а після перетину кордону у пункті "Сарпі", гексоген у нього забрав інший українець.

Обвинуваченим висунули звинувачення за статтями про незаконне придбання, зберігання, носіння, збут та ввезення до Грузії з порушенням митних правил вибухової речовини. Стаття передбачає до 9 років увʼязнення.

В одного затриманого також знайшли кокаїн. Додатково йому звинувачують "незаконне придбання та зберігання наркотиків речовини в особливо великому розмірі". Цей злочин карається позбавленням волі терміном від 20 років до безстрокового ув'язнення.