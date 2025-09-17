Данія придбає високоточну зброю великої дальності та збільшила свій військовий бюджет, щоб протистояти загрозі, яку становить для Європи Росія.

Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, яку цитує Reuters.

"Немає сумнівів, що Росія буде загрозою для Європи та Данії на довгі роки", — сказала Фредеріксен журналістам.

Придбання може включати ракети та безпілотники, здатні вражати цілі на ворожій території, сказав міністр оборони Троельс Лунд Поулсен. Він не сказав, скільки уряд витратить на ці зусилля, і не уточнив, яку зброю він купить.

Минулого тижня у Данії заявили, що витратить 58 мільярдів данських крон (понад $9 млрд) на європейські системи протиповітряної оборони, що є найбільшою закупівлею зброї за всю історію.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен каже, що російсько-українська війна "показує важливість можливості завдати удару у відповідь або завдати глибокого удару, а також мати інтегровану багатошарову ППО.

15 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вперше матиме сучасні спільні збройні виробництва з провідними країнами світу. Домовленості передбачають інвестиції у виробництво на українській території та будівництво промислових комплексів у партнерських державах.

Одним із лідерів у таких проєктах є Данія, а подібні ініціативи готуються в інших країнах Північної Європи. Також триває робота з балтійськими державами та країнами Західної Європи, зокрема Нідерландами, Німеччиною та Сполученим Королівством.