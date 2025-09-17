Зеленський: Україна очікує санкцій проти російських енергоносіїв у 19 пакеті ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує предметних рішень щодо російських енергоносіїв у 19 пакеті санкцій Євросоюзу. Робота над 19 пакетом все ще триває у Єврокомісії.

Про це президент повідомив під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни", — повідомив президент.

Зеленський також повідомив, що Україна очікує від США відповідних санкцій проти російських енергоносіїв та банківської системи.

Також президент України наголосив на важливості російських активів, які заморожені у Євросоюзі. "Вони мають допомагати захисту від російської агресії та відбудові України", — сказав він.

"Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема, переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більше економічні, більше політичні та інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру", — наголосив президент.

11 вересня Єврокомісар з питань енергетики Дан Йогансен заявив, що представники США погодилися з представниками Євросоюзу щодо необхідності продовжувати тиск проти Росії для припинення війни, яку розпочала РФ проти України.

Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл заявив, що наразі ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, однак "говорити про подробиці або терміни поки що зарано" і планує й надалі координувати його дії зі США.

17 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії зачепить криптовалютний сектор, банківську систему та енергетику.