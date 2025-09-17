Пентагон у вівторок, 16 вересня, підтвердив, що вперше з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році американські військові прийняли запрошення та спостерігали за спільними військовими навчаннями між Росією та Білоруссю в понеділок,15 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок агентство Reuters та інші новинні організації сфотографували американських військових чиновників у Білорусі, які були присутні на навчаннях "Захід-2025" разом зі спостерігачами з інших країн. Пр цьому Білорусь є вірним союзником Росії та слугувала плацдармом для повномасштабного вторгнення РФ в Україну, нагадує Reuters.

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров також був присутній на навчаннях у Білорусі.

“Посольство США в Мінську у Білорусі отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання “Захід-2025 у Білорусі” в рамках Дня почесного гостя, і ми прийняли запрошення з огляду на нещодавню продуктивну двосторонню співпрацю між нашими країнами”, – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він додав, що відвідування навчань в рамках Дня почесного гостя є поширеною практикою серед військових, і аташе з питань оборони США є частиною більшої групи міжнародних військових учасників.

“Через обмежений час аташе з питань оборони, який вступає на посаду, зміг бути присутнім разом з аташе, який завершує свою посаду”, — заявив речник.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін особисто привітав двох американських офіцерів, які потиснули йому руку та, розмовляючи російською мовою, подякували за запрошення.

Парнелл не назвав їхніх імен у своїй заяві Reuters. Але Reuters впізнало одного з них як підполковника ВПС Браяна Шупа.

Посадовець Міністерства оборони США, який побажав залишитися анонімним, заявив, що востаннє США спостерігали за цими навчаннями “Захід” у 2021 році.

Як пише Reuters, присутність американських офіцерів менш ніж через тиждень після того, як сусідня Польща збила російські безпілотники, які перетнули її повітряний простір, є черговою ознакою того, що Вашингтон прагне потеплішити відносини з Білоруссю. Західні аналітики зовнішньої політики припускають, що Трамп, можливо, намагається відірвати Білорусь від Росії, стратегія, яку багато хто вважає малоймовірною для успіху, або ж використати її тісні зв'язки з Москвою для просування угоди про припинення війни РФ в Україні.

Трамп, який припустив, що вторгнення дронів могло бути результатом помилки, минулого тижня зняв санкції з білоруської національної авіакомпанії “Белавіа”, дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing.

Він зробив це після того, як Лукашенко, який регулярно спілкується з керівником Росії Володимиром Путіним і отримав від представника США Коула дружнього листа від Трампа з підписом, погодився звільнити 52 ув'язнених, включно з журналістами та політичними опонентами.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ, може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.